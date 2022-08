L intrecciano sarte e romanzieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L intrecciano sarte e romanzieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRAME

Significato/Curiosita : L intrecciano sarte e romanzieri

trame. festival dei libri sulle mafie è una manifestazione letteraria che si tiene nella terza settimana di giugno a lamezia terme. il festival si svolge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con intrecciano; sarte; romanzieri; S intrecciano per fare panieri; Si intrecciano nelle soap opera; S intrecciano per far panieri; Sono utili alle sarte ; Li attaccano le sarte ; Negozi per sarte ; Proteggono le mani delle sarte ; Su quella da scrivere battevano i romanzieri ; romanzieri , poeti e giornalisti; Cerca nelle Definizioni