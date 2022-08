Insetto che danneggia le radici degli ortaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetto che danneggia le radici degli ortaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GRILLOTALPA

Significato/Curiosita : Insetto che danneggia le radici degli ortaggi

Erode e danneggia i frutti essiccati. esperofane cinerino (hesperophanes cinereus): le larve per 2-3 anni scavano profonde gallerie nel legno, le femmine...

Il grillotalpa (anche femminile, "la grillotalpa"; gryllotalpa gryllotalpa linnaeus, 1758) è un insetto ortottero della famiglia dei grillotalpidi. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con insetto; danneggia; radici; degli; ortaggi; insetto ... monarca; Un insetto verde; insetto che costruisce giganteschi nidi; Un insetto verde molto comune sulle rose; danneggia to, detto con un sinonimo; Offeso, danneggia to; Mosca che danneggia gli oliveti; danneggia ta fisicamente; radici sottili delle piante; Le radici che crescono in verticale; radici dell orto; Arbusti tropicali con radici aeree; Stile successivo al liberty tipico degli anni 20; Vi ha sede il ministero degli Esteri; La dinastia che fu a lungo rivale degli York; Le comodità degli smidollati; Quella russa è con cubetti di ortaggi e maionese; ortaggi o usato nel soffritto con sedano e cipolla; ortaggi o anemico; Comuni ortaggi ; Cerca nelle Definizioni