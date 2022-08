Un insenatura che s abbassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un insenatura che s abbassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CALA

Significato/Curiosita : Un insenatura che s abbassa

Secolo a.c. il generale patrocle giunse alla conclusione che fosse un golfo o una insenatura e che fosse quindi possibile arrivarci via mare passando dall'oceano...

Jerry calà, pseudonimo di calogero alessandro augusto calà (catania, 28 giugno 1951), è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con insenatura; abbassa; insenatura del Pacifico a ridosso dell Antartide; Un insenatura della costa; Piccola insenatura costiera; insenatura riparata; Si abbassa no per chiudere; Si abbassa quando si depone la superbia; Le abbassa il remissivo; Non abbassa mai la cresta; Cerca nelle Definizioni