Le indossano i portieri dell hockey - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le indossano i portieri dell hockey. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCHERE

Significato/Curiosita : Le indossano i portieri dell hockey

Per difendere le gambe dei portieri. nello stesso anno l'hockey su ghiaccio sbarcò negli stati uniti, con il primo match disputato fra le università di...

Funerarie. nell'antica africa venivano usate maschere per nascondere il volto e rappresentare il dio. le maschere africane in casa, per superstizione, si accaniscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con indossano; portieri; dell; hockey; La indossano i cani al posto del collare; Lo indossano i palombari; Le indossano sui polpacci alpinisti e militari; Si indossano umilmente; Pugili e portieri ce l hanno in comune; Stupiti, sorpresi... come portieri ; A volte salvano i portieri ; Le difendono i portieri ; Il cavallo alato dell a mitologia; A tracolla dell arciere; L albero dell e ciliegie siciliane; Corti pezzi dell artiglieria; Protezioni per le gambe dei giocatori di hockey ; Una protezione dell'hockey ; Gioco scozzese ritenuto l'avo dell'hockey ; Nell'hockey , sono l'equivalente della palla a due; Cerca nelle Definizioni