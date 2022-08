Hanno i denti d acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno i denti d acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIME

Significato/Curiosita : Hanno i denti d acciaio

Ruota dentata ed il numero di denti della ruota stessa, quindi il rapporto di trasmissione è esprimibile come: z 2 z 1 = d 2 d 1 = r 2 r 1 = 1 2 {\displaystyle...

Disambiguazione – "lime" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lime (disambigua). la limetta, nota anche come lima o lime (ipa: /'laim/ o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con hanno; denti; acciaio; Più sono ricche più volumi hanno ; Non hanno più il lavoro e non hanno ancora la pensione; hanno lunghe gallerie; Solo pochi l hanno d oro; La praticano i credenti ; Lo si protegge celando la propria identi tà; Può essere una causa del mal di denti ; Si trova spesso nei denti frici; Un tipo di acciaio ; Il forno in cui la ghisa si trasforma in acciaio ; Lamina di acciaio che raschia il legno; La zona di un ghiacciaio nella quale si accumulano le nevi durante le precipitazioni; Cerca nelle Definizioni