Grandi macchine da stampa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : ROTATIVE

Significato/Curiosita : Grandi macchine da stampa

Di stampa a colori sia digitali (stampanti, plotter, ecc.) che nelle grandi macchine (stampa offset, rotocalco). la riproduzione del colore in stampa tramite...

Camme, pulsanti e rinvii) di comando delle valvole e "pipe" d'ammissione rotative. per semplificare la manutenzione e diminuire l'usura, il motore fu dotato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con grandi; macchine; stampa; Nei grandi uffici indirizza il pubblico; La voglia di raggiungere grandi successi; grandi lucertole da alcuni tenute anche in casa; grandi magazzini; macchine per lo stampaggio; Vende macchine fotografiche; Le macchine con i coltri; Storica marca di macchine da cucire; La moneta stampa ta dalla Bank of England; Si dice in silenzio stampa : no __ ing; Repliche di fogli stampa ti; Scatolina piena d inchiostro nella stampa nte; Cerca nelle Definizioni