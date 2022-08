Grande porto della Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande porto della Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SMIRNE

Significato/Curiosita : Grande porto della turchia

Coordinate: 39°n 36°e / 39°n 36°e39; 36 la turchia, ufficialmente repubblica di turchia (in turco türkiye cumhuriyeti), è uno stato transcontinentale...

Balçova, narlidere e güzelbahçe. smirne è gemellata con: nea smirni (nuova smirne), grecia agorà di smirne agorà di smirne fortezza di kadifekale crowne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

