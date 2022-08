Gli uccelli ottimi nuotatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccelli ottimi nuotatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Gli uccelli ottimi nuotatori

Per indicare un gruppo artificiale di uccelli caratterizzati dall'avere le dita palmate, rendendoli ottimi nuotatori. alcuni rapaci, come falchi pescatori...

Sotto la superficie dall'acqua. talvolta viene usato anche il termine palmipedi per indicare un gruppo artificiale di uccelli caratterizzati dall'avere...