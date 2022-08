La Germania vincitrice dei Mondiali di calcio 1974 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Germania vincitrice dei Mondiali di calcio 1974. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVEST

Significato/Curiosita : La germania vincitrice dei mondiali di calcio 1974

Fifa world cup), noto anche come germania ovest 1974, è stata la decima edizione del campionato mondiale di calcio per squadre nazionali maggiori maschili...

Disambiguazione – se stai cercando la regione del portogallo, vedi ovest (portogallo). l'ovest è uno dei quattro punti o direzioni cardinali, è opposto all'est... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con germania; vincitrice; mondiali; calcio; 1974; Regione storica della germania ; Quello di Leningrado vide la germania sconfitta; La capitale della germania con Alexanderplatz; Uno Stato della germania ; La tennista nove volte vincitrice del singolare a Wimbledon; Classe 1980, la regista francese è la vincitrice del Leone d oro 2021; La squadra vincitrice della Libertadores 2019; Outsider vincitrice della Premier League 2015; Ha vinto i mondiali di Calcio nel 2018; Nazionale africana ai mondiali di calcio in Russia; Il portiere dell Italia ai mondiali 1982; Ha vinto quattro mondiali di calcio; Nei campi di calcio c è quella di rigore; Nei campi di calcio c è quella di rigore; Il nomignolo di Messi, l asso del calcio ; Il nomignolo di Messi, l asso del calcio ; Celebre gruppo punk rock americano nato nel 1974 ; Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974 ; Il Milton Nobel per l'economia nel 1974 ; Film cult del 1974 di Ettore Scola __ tanto amati;