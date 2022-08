Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CLAIM

Significato/Curiosita : Le frasi a effetto per far ricordare un prodotto

Hanno un significato profondo o morale, ma sono semplicemente frasi "usa-e-getta"; infine, di molti di essi si è perso il significato letterale. le espressioni...

The claim – film del 1918 diretto da frank reicher le bianche tracce della vita (the claim) – film del 2000 diretto da michael winterbottom... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con frasi; effetto; ricordare; prodotto; frasi che inorgogliscono; Brevi frasi stampigliate sulle etichette; Testo con le stesse frasi in due lingue diverse; frasi che si citano; L origine d ogni effetto ; effetto dei farmaci privi di principio attivo; Un effetto che illude l occhio; Produrre un effetto ; Si prendono per ricordare meglio; Relativa al ricordare ; Scrivere per ricordare ; L articolo che può ricordare ... certe coppie; Film cult di Don Coscarelli, prodotto nel 1977; prodotto da forno abruzzese tipico della Pasqua; Bevanda alcolica dal prodotto delle api; prodotto da forno lungo e croccante; Cerca nelle Definizioni