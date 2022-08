Si fanno in pista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GIRI

Significato/Curiosita : Si fanno in pista

Indoor e alcuni concorsi). le corse e le marce su pista outdoor e indoor, i concorsi e le prove multiple fanno parte di quella branca dell'atletica leggera...

Il 45 giri o 7 è una tipologia di disco in vinile utilizzato sia per la distribuzione di singoli, contenenti due brani, uno per lato, o di ep, contenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con fanno; pista; fanno dolere i reni; Ne fanno voto sacerdoti e suore; Lo fanno gli animali se brontolano minacciosamente; Li fanno sia il velocista che il fotografo; pista per fantini; Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1; Visionario, utopista sito web per cercare casa; I metri della più lunga corsa di atletica in pista ; Cerca nelle Definizioni