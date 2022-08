È famosa quella pitagorica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa quella pitagorica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAVOLA

Significato/Curiosita : E famosa quella pitagorica

Scuola pitagorica, appartenente al periodo presocratico, fu fondata da pitagora a crotone intorno al 530 a.c., sull'esempio delle comunità orfiche e delle...

tavola – frazione del comune italiano di prato, in toscana tavola – parte dell'arredamento tavola – supporto pittorico tavola – pagina di un fumetto tavola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

