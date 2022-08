È famosa quella della Sonata N. 2 di Chopin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa quella della Sonata N. 2 di Chopin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MARCIA FUNEBRE

La sonata n. 2 op. 35 in si bemolle minore è una composizione di fryderyk chopin scritta tra il 1837 e il 1839. è celebre soprattutto per il terzo movimento...

La marcia funebre (in francese: marche funèbre; in tedesco: trauermarsch) è una composizione musicale del genere della marcia, adatta all'accompagnamento...

