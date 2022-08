Ettore , famoso regista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ettore , famoso regista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCOLA

Significato/Curiosita : Ettore , famoso regista

Contiene citazioni di o su ettore majorana wikimedia commons contiene immagini o altri file su ettore majorana majorana, ettore, su treccani.it – enciclopedie...

Ettore scola (trevico, 10 maggio 1931 – roma, 19 gennaio 2016) è stato un regista cinematografico e sceneggiatore italiano. fra i maggiori registi italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

