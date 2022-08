L eliminazione della vocale finale di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L eliminazione della vocale finale di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TRONCAMENTO

Significato/Curiosita : L eliminazione della vocale finale di una parola

Ambito parlamentare e il criterio abbreviativo dell'eliminazione della vocale finale per alcune parole. occorre considerare che all'epoca non era infrequente...

troncamento (o anche apocope) – in linguistica, caduta di un fono o di una sillaba in finale di parola troncamento – in matematica, operazione che approssima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con eliminazione; della; vocale; finale; parola; L eliminazione di suoni all inizio di una parola; Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno; Un gioco di carte natalizio ad eliminazione ; La prima di due partite a eliminazione diretta; La quarta della scala; _ Musk. l imprenditore fondatore della Tesla; Località della Val di Non; Il Fanfani che fu un leader della Democrazia Cristiana; In grammatica, la vocale che viene accentata; Caduta di una vocale segnalata dall apostrofo; Gruppo vocale di cui fu membro Homer Simpson; Indica l elisione di una vocale ; Resa dei conti finale : redde __; Tratto finale in linea retta: __ d arrivo; La parte finale del pranzo; La... finale di tennis; Si dice di parola non più utilizzata; parola onomatopeica connessa all acqua; Una parola d assenso; La prima parola dell intervistato; Cerca nelle Definizioni