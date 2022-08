Un divieto a esportare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un divieto a esportare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMBARGO

Significato/Curiosita : Un divieto a esportare

Stabilimenti dove queste persone esercitano tale industria o commercio»; il divieto ad esportare tali sostanze negli stati che ne avevano fatto specifica proibizione;...

Nell'ambito di una strategia militare nel corso di una guerra. per embargo dell'oro o embargo sull'oro, si intendeva una misura precauzionale che uno stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con divieto; esportare; Lo è il divieto di sosta in strada; Come un auto in divieto di sosta... portata via; Vietato entrare: divieto di __; Un severo divieto di accesso; L'opposto di esportare , nel commercio; Cerca nelle Definizioni