Il dispositivo delle navi per posare in mare le mine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dispositivo delle navi per posare in mare le mine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : LANCIATORPEDINI

Significato/Curiosita : Il dispositivo delle navi per posare in mare le mine

Oppure il nome originale: pfm1. nel caso delle mine terrestri, si hanno mine antiuomo (piccole e leggere, da posare in grandi quantità) e mine anticarro...

400 mm lanciabombe: 65 mm torretta · carcano · gusman · minucciani · lanciatorpedini bettica treni armati: 76/40 mod. 1916 r.m. · 120/45 cannoni ferroviari:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con dispositivo; delle; navi; posare; mare; mine; Un dispositivo che fornisce quantit√† prestabilite; Un dispositivo per bradicardici ing; L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo ; Antico dispositivo per la visione di diorami teatrali; Spesso la scatenano i pollini delle piante; Uno studio tramite scomposizione delle parti; Il freno a mano delle imbarcazioni; Uno dei suoni dell orologio o delle campane; Immobilit√†, ozio, ignavi a; Vi si pu√≤ navi gare con schermo e tastiera; Mandano le navi in cantiere; I navi ganti la temevano con Cariddi; Spostare... senza posare ; √ą pagata per posare ; Rende difficile addormentarsi e riposare ; La cerca chi vuole riposare ; Il mare di Cannes; Colorato... come un mare asiatico; Quello di mare √® uno stretto; Un brand molto famoso di ciabatte da mare ; I cavalletti nel camine tto; Al termine del weekend; Condotto a termine , compiuto; Un confronto che si prende come termine ; Cerca nelle Definizioni