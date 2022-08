Si dice di manovra a tenaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di manovra a tenaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : AVVOLGENTE

Significato/Curiosita : Si dice di manovra a tenaglia

Tattica della manovra a tenaglia. questa manovra risultò così efficace che l'esercito romano fu annientato come forza di combattimento. a seguito della...

Ormonale. il tutto è avvolto da tessuto connettivo formante una capsula avvolgente. robbins: le basi patologiche delle malattie. sesta edizione; piccin,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

