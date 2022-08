Si dice di fotografie poco nitide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di fotografie poco nitide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SFOCATE

Significato/Curiosita : Si dice di fotografie poco nitide

Prevalentemente fotografie di architettura, con l'intento di riprendere in una sola fotografia tutti i cambiamenti degli edifici che si hanno nel corso...

Bokeh (pronunciato /bk/ o talvolta /'bok/), a volte chiamato sfocato o effetto sfocato, è un termine del gergo fotografico che indica le zone contenute... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

