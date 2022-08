Curvo come può esserlo il corso di un fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curvo come può esserlo il corso di un fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SINUOSO

Significato/Curiosita : Curvo come puo esserlo il corso di un fiume

Il verbasco sinuoso (verbascum sinuatum l.) è una pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle scrophulariaceae. è una pianta erbacea biennale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con curvo; come; esserlo; corso; fiume; Ricurvo e rientrante; Un punteruolo curvo ; Rendono curvo il carro; Pezzi di artiglieria a tiro curvo ; Lodevole come un opera buona; .Spinto... come certi film; Villose come le pecore; Costruzione come quella in cui si suicidò Hitler; Deve esserlo un bel gioco; Un lavandino può esserlo al pari di un casello; Può esserlo un aiuola... e una rosa; Possono esserlo i sibili; Piccolo corso d acqua di montagna; In un discorso , può esserne il centro; Si proclama alla fine del concorso ; Che segue un percorso dritto; fiume greco famoso anche nella mitologia; Città inglese alla foce del fiume Mersey; fiume della Thailandia; fiume delle Alpi Bernesi;