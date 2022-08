Crudeli come le belve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crudeli come le belve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FERINI

Significato/Curiosita : Crudeli come le belve

Turche, come in proto-bulgaro o in turco, significa dieci frecce ovvero dieci tribù. gli onogur (da cui "ungari"), quindi, erano tutte e dieci le tribù...

I carnassiali, detti anche denti ferini, fanno parte della dentatura dei mammiferi carnivori e onnivori. i denti carnassiali, chiamati così perché utilizzati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con crudeli; come; belve; crudeli , orrendi; Raccapriccianti, crudeli ; Emma _ in crudeli a; crudeli e disumani; Coperta con vimini... come certe sedie; Tarde come le tartarughe; Bizzarra come certe idee; Curvo come può esserlo il corso di un fiume; Quello del belve dere si conserva in Vaticano; Un belve dere dal quale ammirare il panorama; I belve dere di Lisbona por; Il belve dere dei castellani; Cerca nelle Definizioni