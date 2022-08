Le crocchette di riso farcite alla romana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le crocchette di riso farcite alla romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SUPPLÌ

Significato/Curiosita : Le crocchette di riso farcite alla romana

Panino con panelle, frittelle salate di farina di ceci spesso accompagnate con le crocché (morbide crocchette fritte di patate), si contendono il primato...

Anche il supplì può essere presentato con numerose ricette. uno dei nomi comuni di questa tipica pietanza della tradizione romana e laziale è "supplì al telefono"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Anche il supplì può essere presentato con numerose ricette. uno dei nomi comuni di questa tipica pietanza della tradizione romana e laziale è "supplì al telefono"...