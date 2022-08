Coperta con vimini... come certe sedie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperta con vimini... come certe sedie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IMPAGLIATA

Significato/Curiosita : Coperta con vimini... come certe sedie

come già accennato si può leggere la romanizzazione pinyin, l'eventuale versione tradizionale, il significato e tutti i vocaboli che iniziano con quel...

Natura morta con sedia impagliata è un'opera realizzata nella primavera del 1912 dal pittore spagnolo pablo picasso, misura 29x37 cm ed è conservata presso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

coperta di setole; Pesante coperta ... di fumo e nebbia; Una coperta da riposino; Sottoufficiale di coperta di una nave; Cestino di vimini usato per fare la ricotta; Sono intessute di vimini ; Vi si fabbricano oggetti di vimini ; Lavorano i vimini ; Crudeli come le belve; Tarde come le tartarughe; Bizzarra come certe idee; Curvo come può esserlo il corso di un fiume; Espressione d incerte zza; Bizzarra come certe idee; Pratiche e intelligenti, come certe soluzioni; L entusiasmo di certe ... accoglienze; Può accomunare sedie e orologi; Scrisse Le sedie ; sedie per monarchi; Si appiccicano sotto le sedie per non fare rumore;