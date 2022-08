Condurre... in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condurre... in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : DU

Significato/Curiosita : Condurre... in centro

Di centro (abbreviato in udc), anche nota come unione dei democratici cristiani e di centro e dal 2008 riferita semplicemente come unione di centro, è...

University du – codice vettore iata di hemus air du – codice iso 3166-2:ae di dubai (emirati arabi uniti) du – codice iso 3166-2:er di debub (eritrea) du – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con condurre; centro; condurre un azienda; Se ne può condurre uno alto di vita; Può condurre ad azioni sconsiderate; condurre sé stessi da qualche parte; Zona della città lontana dal centro ; Il centro più importante della Val Gardena; Serie tv con al centro i petrolieri Ewing; centro del Nepal;