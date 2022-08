Un condimento del cuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un condimento del cuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SALSA TARTARA

Significato/Curiosita : Un condimento del cuoco

Semplicemente la bernese (in francese sauce béarnaise), è una salsa di condimento di origine francese. strettamente imparentata con la salsa olandese (sauce...

La salsa tartara è una salsa bianca e densa a base di maionese con l'aggiunta di cetrioli tritati, capperi, cipolla (o erba cipollina). talvolta alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

