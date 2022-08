Colpire nel prestigio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpire nel prestigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MENOMARE

Significato/Curiosita : Colpire nel prestigio

Errori da parte dell'avversario, tra cui il più abituale consiste nel non riuscire a colpire la biglia designata tra quelle in campo. una delle capacità del...

Molecole i cui effetti principali non sono mortali, ma che tuttavia possono menomare gravemente la vittima. per il veleno non esiste ancora un antidoto. nell'uomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

