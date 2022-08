Chiudere malamente la propria attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiudere malamente la propria attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALLIRE

Significato/Curiosita : Chiudere malamente la propria attivita

Posizione (che vale la sfida contro i campioni d'italia di siena). dopo le prime due partite la virtus è sotto 2-0 (gara1 persa malamente, gara2 combattuta)...

Giganti. too big to fail (acronimo tbtf, in italiano troppo grande per fallire tgpf) è un'espressione entrata nell'uso comune nel linguaggio politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con chiudere; malamente; propria; attività; Serve per chiudere la pentola; Una striscia utile per chiudere il sacco; Si abbassano per chiudere ; chiudere con pali; Piegato malamente ; Pronunciare malamente ; Lo è chi svolge malamente il proprio lavoro; Sfruttato malamente come può esserlo il tempo; Lo si protegge celando la propria identità; Vuole fare sempre di testa propria ; Affitta la propria casa; Rientrare presso la propria abitazione; L attività di senatori e deputati; L attività di scovare talenti nello sport ing; Mandar avanti un attività ; attività fisica generica utile per stare in forma;