Caratterizza il traffico nelle ore di punta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza il traffico nelle ore di punta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAOTICITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza il traffico nelle ore di punta

il traffico di droga è un sistema di compravendita illegale delle sostanze stupefacenti. quest’attività è considerata una delle principali fonti di entrate...

Rivoluzionario, l'assenza di mobilità sociale, la disorganizzazione e caoticità quotidiana, una disoccupazione cronica, l'essere possibile serbatoio di...

