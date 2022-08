Fu capo di Stato Maggiore di Garibaldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu capo di Stato Maggiore di Garibaldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIRTORI

Significato/Curiosita : Fu capo di stato maggiore di garibaldi

Il capo di stato maggiore dell'esercito è il massimo responsabile dell'approntamento, dell'addestramento e del mantenimento in efficienza dell'esercito...

Disambiguazione – se stai cercando il patriota italiano, vedi giuseppe sirtori. sirtori (sìrtur in dialetto brianzolo) è un comune italiano di 2 813 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

