Blocca i passi in inverno - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : NEVE

Significato/Curiosita : Blocca i passi in inverno

Frequentata sia in estate che in inverno; d'estate è molto amata da escursionisti principianti e ciclisti per le sue facili passeggiate e d'inverno è frequentata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neve (disambigua). la neve, in meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi neve (disambigua). la neve, in meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma...