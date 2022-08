Azienda di noleggio auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda di noleggio auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AVIS

Significato/Curiosita : Azienda di noleggio auto

Un noleggio auto o autonoleggio è una società che affitta automobili per periodi di tempo più o meno lunghi (da poche ore ad alcuni anni). spesso sono...

L'avìsio (la veisc in ladino, la vés in fiemmese, la vís in cembrano e eveys, efeis o laifserbach in tedesco antiquato) è un torrente trentino, affluente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con azienda; noleggio; auto; azienda giapponese produttrice di auto; azienda che consente la vendita al pubblico dei suoi titoli mobiliari; L azienda di Del Vecchio di lenti e occhiali; Giorgio __, stilista italiano dell omonima azienda ; noleggio che si può trasformare in acquisto ing; Una forma di noleggio industriale; __ sharing: è un noleggio ; __ sharing, un tipo di noleggio ; Livorno sulle auto ; Nell auto può essere manuale o auto matico; L Eric cantauto re di Tears in Heaven; Lo chiede chi fa l auto stop; Cerca nelle Definizioni