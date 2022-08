Si ha se l attivo supera il passivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ha se l attivo supera il passivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : UTILE

Significato/Curiosita : Si ha se l attivo supera il passivo

Essere di tipo attivo o passivo a seconda della presenza nel circuito di elementi attivi quali amplificatori oppure di soli componenti passivi. in base alla...

Disambiguazione – se stai cercando la catena di superette francese utile, vedi système u. con utile, in economia aziendale, si indica la differenza tra ricavi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con attivo; supera; passivo; L Eli de Il buono, il brutto, il cattivo ; Costituiscono l attivo demografico; Cattivo odore detto anche bromopnea; Effetto dei farmaci privi di principio attivo ; Raffreddarsi il corpo per supera re l inverno; Bisogna supera rli per potere accedere all università; Talvolta supera la fantasia; Serie di passaggi da supera re; passivo e attivo in banca; Bilancia il passivo ; Parassita dell intestino a cui è assimilato chi è passivo ad ogni stimolo; Il passivo del giocatore; Cerca nelle Definizioni