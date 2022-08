Un argine accanto all argine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un argine accanto all argine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORONELLA

Significato/Curiosita : Un argine accanto all argine

Condizionato la storia e lo sviluppo urbano. san martino dall'argine, come indica il toponimo, sorse su un argine in epoca lontana, probabilmente nell'alto medioevo...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su coronella austriaca wikispecies contiene informazioni su coronella austriaca scheda su catalog of life...

