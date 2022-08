Un apparecchio che compie voli regolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un apparecchio che compie voli regolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AEREO DI LINEA

Significato/Curiosita : Un apparecchio che compie voli regolari

1918 passa alla 87ª squadriglia aeroplani. locatelli compie in tutto 523 voli di guerra tra voli di ricognizione e di bombardamento, incluse le ricognizioni...

Un aereo di linea è un aeroplano ad ala fissa esplicitamente progettato per il trasporto di passeggeri ed è di solito utilizzato dalle compagnie aeree... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

