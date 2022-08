Antichi libri di Salmi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antichi libri di Salmi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALTERI

Significato/Curiosita : Antichi libri di salmi

Un autonomo salmo o inno di vario genere: lode, supplica, meditazione sapienziale. il libro dei salmi è incluso fra i libri sapienziali, è anche detto...

Con il nome di salterio viene definita nel linguaggio biblico-liturgico l'organizzazione dei 150 salmi da parte della chiesa cattolica o di una chiesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Con il nome di salterio viene definita nel linguaggio biblico-liturgico l'organizzazione dei 150 salmi da parte della chiesa cattolica o di una chiesa...