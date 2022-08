Adesivo per il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Adesivo per il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLLANTE

Significato/Curiosita : Adesivo per il legno

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi colla (disambigua). una colla (o adesivo) è una sostanza capace di far aderire in maniera permanente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con adesivo; legno; Nastro adesivo ing; Materiale elastico adesivo e sigillante; Un prodotto adesivo ; Come un nastro adesivo rinforzato e resistente; Albero tremulo da cui si ricava legno biancastro; Nome del Gambadilegno bandito in Topolino; Fascia di legno lungo il muro; Un legno odoroso; Cerca nelle Definizioni