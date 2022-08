Accolgono e ospitano turisti con lo zaino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accolgono e ospitano turisti con lo zaino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : OSTELLI DELLA GIOVENTÙ

Significato/Curiosita : Accolgono e ospitano turisti con lo zaino

Gente di tutto il mondo e di tutte le estrazioni sceglie gli ostelli. l'atmosfera degli ostelli è per lo più dedicata agli ospiti giovani, ma vi pernottano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 4 agosto 2022

Altre definizioni con accolgono; ospitano; turisti; zaino; Si raccolgono in reste; Raccolgono francobolli; accolgono gli... sposini; Piantano e raccolgono verdure; ospitano cattivi soggetti; Gruppo d edifici che ospitano mostre: complesso __; Quelli notturni ospitano bar e discoteche; Uno degli stati americani che ospitano Yellowstone; Località turisti ca messicana; Oratore latino guida turisti ca per antonomasia; La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta; Impegnano i turisti ; Una grossa cesta a zaino ; Uno scomparto dello zaino ; Ceste a zaino ; Grossa cesta a zaino ;