Zona della città lontana dal centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona della città lontana dal centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PERIFERIA

Significato/Curiosita : Zona della citta lontana dal centro

Che identifica il piccolo centro abitato come centro della vita sociale. sono quindi città in questo senso anche tutti i centri di fondazione, anche se...

Vedi periferia (seurat). disambiguazione – se stai cercando la divisione amministrativa della grecia, vedi periferie della grecia. la periferia è l'insieme... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con zona; della; città; lontana; centro; zona quasi buia, poco esposta alla luce; Permette di iniziare a sfruttare una zona paludosa; Una zona con il dischetto; La città siciliana con la zona di Ibla; Il custodire le uova della gallina; Il nome della donna amata da Cyrano; Principe di Galilea e cavaliere della 1° crociata; Il nome della mamma di Richie Cunningham; La città del Bois de Boulogne; città siciliana che dà il nome a un pomodoro; città inglese alla foce del fiume Mersey; città turca che sorge nell Anatolia centrale; Allontana ... la pace; Gesto aggressivo per allontana re o far cadere; Il contrario di lontana ; Allontana un oggetto per metterlo a fuoco; Il centro più importante della Val Gardena; Serie tv con al centro i petrolieri Ewing; centro del Nepal; In un discorso, può esserne il centro ; Cerca nelle Definizioni