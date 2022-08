Zampe piene di artigli, anche in senso figurato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zampe piene di artigli, anche in senso figurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRINFIE

Significato/Curiosita : Zampe piene di artigli, anche in senso figurato

Figure se non un grifone alato al di sopra delle cornice, che ghermisce con gli artigli un animale, e fu usato anche in sostituzione della più tradizionale...

Wano kuni hen) e raggruppa gli episodi dall'892 in poi. sfuggiti alle grinfie dell'imperatrice big mom, rufy e i suoi compagni si riuniscono agli altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con zampe; piene; artigli; anche; senso; figurato; La Banda di ladri Disney cani dalle zampe corte; sei zampe ; Ha quattro zampe e vede più in alto di tutti; È costituita da agenti a quattro zampe ; Gioco in cui si sparano palline piene di vernice; Di forme piene di curve; piene zza di significato di una parola; piene di sfarzo; Un tipo di artigli eria; L X-Man con gli artigli dei fumetti Marvel; Esercitazione di artigli eria; Prendere tra gli artigli ... detto da un poeta; Ricorrenza religiosa ma anche civile; Una partita... ma anche la posta; Il rapace detto anche aquila gallica; Parte dell aratro che è anche osso del cranio; Si trova in alcune strade strette: senso unico __; Tessuto ghiandolare, senso riale o di rivestimento; In senso figurato, un ammirazione fanatica; Una parola d assenso ; Una divinità raffigurato con piedi caprini; In senso figurato , un ammirazione fanatica; L Evangelista spesso raffigurato con il toro alato; Un peso sia figurato che non; Cerca nelle Definizioni