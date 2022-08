È usato per la realizzazione di protesi mammarie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato per la realizzazione di protesi mammarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SILICONE

Significato/Curiosita : E usato per la realizzazione di protesi mammarie

Utilizzata per la caratterizzazione delle lesioni e per il follow up del tumore alla mammella. trova amplia applicazione nelle pazienti portatrici di protesi mammaria...

Gomma siliconica calco dentario in silicone protesi mammarie in silicone utilizzo in cucina di stampo in silicone finto muro in pietra ^ cronologia del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

