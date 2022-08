Un umano con organi sintetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un umano con organi sintetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CYBORG

Significato/Curiosita : Un umano con organi sintetici

In riferimento ad organi trapiantati da una specie ad un'altra; si parla in questo caso di xenotrapianti. la disponibilità di organi è una problematica...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cyborg (disambigua). un cyborg (pronuncia inglese /'sabrg/, pronuncia italiana "sàiborg")... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

