Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LOMBATA

Significato/Curiosita : Taglio di carne che deriva dal dorso dell animale

Stagionatura dello strato di grasso che si trova appena sotto la cute del maiale. questo taglio grasso del maiale si preleva dal collo, dal dorso e dalla parte alta...

Il lombo o lombata è un taglio di carne ricavato dal quarto posteriore del bue o vitello, in questo secondo caso viene chiamata generalmente lombatina... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

