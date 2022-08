Sono 33 in un famoso scioglilingua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono 33 in un famoso scioglilingua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRENTINI

Significato/Curiosita : Sono 33 in un famoso scioglilingua

Italiana ha 33 suoni. secondo un famoso scioglilingua, 33. la divina commedia di dante è composto da 100 canti suddivisi in tre cantiche di 33 canti ciascuna...

Von trentini - scrittore e drammaturgo austriaco caroline trentini - modella brasiliana gaudenzio trentini - calciatore italiano patrick trentini - pianista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con sono; famoso; scioglilingua; Le sue piccole uova sono usate in cucina; sono famose le ultime di Jacopo Ortis; sono molti mammiferi; Per la mitologia greca, sono donne guerriere; Fiume greco famoso anche nella mitologia; Un brand molto famoso di ciabatte da mare; Un famoso quadro di Francesco Hayez; Li indossa un famoso gatto; Sono 33 in un noto scioglilingua ; scioglilingua trentatre __ entrarono a Trento..; Cerca nelle Definizioni