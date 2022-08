Show televisivo che rispetta certi standard - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Show televisivo che rispetta certi standard. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FORMAT

Significato/Curiosita : Show televisivo che rispetta certi standard

Syndication: praticamente che si riferisce della cessione dei diritti di ri-trasmissione di un programma televisivo ad altre emittenti rispetto all'emittente originale...

format – comando del sistema operativo ms-dos format – funzione di stampa formattata nel dialetto common lisp format – in diversi settori dell'informatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

