Rotolare, precipitare rivoltandosi - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : RUZZOLARE

Significato/Curiosita : Rotolare, precipitare rivoltandosi

Tersite un pugno con una forza tale da spaccargli tutti i denti e da far ruzzolare la sua anima giù nel tartaro. questo crimine suscitò la grande indignazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

