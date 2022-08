Ricoprire una pietanza col suo fondo di cottura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricoprire una pietanza col suo fondo di cottura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAPPARE

Significato/Curiosita : Ricoprire una pietanza col suo fondo di cottura

Complessivo di cottura, ciò porta a una pietanza sostanzialmente "fritta in forno". popcorn di pollo, anche conosciuti come bocconcini di pollo o altri...

