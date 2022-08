Un rialzo del terreno più basso della collina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rialzo del terreno più basso della collina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALTURA

Significato/Curiosita : Un rialzo del terreno piu basso della collina

un rialzo del terreno rispetto a quello sottostante che viene invece eroso. grazie alla sua conformazione la collina venne occupata fin dalle ere più...

altura – film del 1949 diretto da mario sequi altura – freguesia di castro marim (portogallo) altura – comune della provincia di castellón (spagna) altura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con rialzo; terreno; basso; della; collina; Simboleggia il rialzo in Borsa; Un rialzo a spillo; Il rialzo della scarpa; In Borsa indica un periodo di rialzo ; Uno strumento per saggiare il terreno ; Maleodorante, arricchisce il terreno ; Animale che si nutre dei soli prodotti del terreno ; Un terreno dove si possono raccogliere preziosi tuberi; Muro di sostegno più basso della sommità del terrapieno; Disegno in basso ; Il grado militare più basso ; Lo è la gonna larga in basso ; Zona della città lontana dal centro; Il nome della donna amata da Cyrano; Principe di Galilea e cavaliere della 1° crociata; Il nome della mamma di Richie Cunningham; Un modesto rilievo come la collina ; Nel monte e nella collina ; Quartiere residenziale in collina a Napoli; collina di sabbia;