Quello di mare è uno stretto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di mare è uno stretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRACCIO

Significato/Curiosita : Quello di mare e uno stretto

Lo stretto di bering è uno stretto marino dell'emisfero settentrionale che si estende tra capo dežnëv, il punto più a est del continente asiatico, e capo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi braccio (disambigua). il braccio è la porzione natale dell'arto superiore compresa fra le articolazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con quello; mare; stretto; quello del diavolo è un antidolorifico omeopatico; quello del diavolo è un rimedio fitoterapico; quello di Canterville è un racconto di Oscar Wilde; quello da caffè spesso è davanti al divano; Un brand molto famoso di ciabatte da mare ; Dolce tradizionale campano con crema e amare ne; Il mare tra Svezia e Polonia; Gemma che viene dal mare ; Distretto di New York in cui si trova Central Park; Pertugio, luogo stretto e di difficile accesso; La stretto ia burocratica; Accumulato in uno spazio ristretto ; Cerca nelle Definizioni