Può essere una causa del mal di denti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere una causa del mal di denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASCESSO

Significato/Curiosita : Puo essere una causa del mal di denti

Non può essere! è una serie televisiva venezuelana trasmessa su frisbee dall'8 marzo 2010 al 10 gennaio 2011. la serie è uno spin-off non canonico di somos...

Gonfiore. le pustole e i foruncoli sono tipi di ascesso che spesso coinvolgono i follicoli piliferi. l'ascesso si differenzia dall'empiema perché l'empiema... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con essere; causa; denti; Ha possibilità di essere nominato per un incarico; Pronto per essere colto; Possono essere ... bianche; Quello ad un pubblico ufficiale può essere reato; causa un cortocircuito; Possono causa re l affondamento di una nave; Ci si può sbellicare... a causa loro; La causa no forti piogge e straripamenti; Si trova spesso nei denti frici; Il protagonista della pellicola The Bourne Identi ty; Si può camminare su quelli ardenti ; I denti molto pronunciati del vampiro; Cerca nelle Definizioni