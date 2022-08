Un Principe come Filippo duca di Edimburgo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Principe come Filippo duca di Edimburgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSORTE

Significato/Curiosita : Un principe come filippo duca di edimburgo

Il principe filippo, già philip mountbatten, duca di edimburgo, nato principe filippo di grecia e danimarca (corfù, 10 giugno 1921 – windsor, 9 aprile...

consorte – relativo alla consorteria consorte – sinonimo di coniuge regina consorte – moglie di un re regnante principe consorte – marito di una regina... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 2 agosto 2022

Altre definizioni con principe; come; filippo; duca; edimburgo; principe di Galilea e cavaliere della 1° crociata; principe di Monaco sposato da Grace Kelly; La casa del principe e della principe ssa; È senza macchia né paura e salva le principe sse; Vecchia... come la Juventus; come orche e capodogli; Quella senza piombo è nota come verde; Predatore acquatico come il carcarodonte; Lo è un centometrista così come un pesista; Il De filippo drammaturgo, attore e regista; Il titolo di Letizia, la consorte di filippo VI; La Filumena di Eduardo De filippo ; filippo , attore; Il granduca to di Leopoldo II; La città del Pavese con la stupenda Piazza duca le; Un... po di educa zione; Tra il Conte e il duca ; Lo era Filippo d edimburgo rispetto a Elisabetta; Lo stato del Regno Unito con edimburgo ; Il casato di Filippo di edimburgo ; Venerdì... a edimburgo ing; Cerca nelle Definizioni